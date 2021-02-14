Сьогодні поруч із землею пролетить астероїд / фото Hi-news.ru
Сьогодні біля Землі пролетить астероїд 2021 CW7, який був виявлений астрономами днем раніше.
Про це повідомляє The Watchers.
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"Вперше цей об'єкт був помічений 13 лютого, за день до зближення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, новий астероїд пролетить від нас на відстані майже 28,5 тисяч кілометрів.
Він належить до групи астероїдів Аполлон і має діаметр від 1,7 до 3,8 метрів.
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