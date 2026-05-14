Річка з біблійних пророцтв про Армагеддон почала пересихати

Згідно з біблійною Книгою Одкровення, фінальній битві між добром і злом передуватиме низка ключових подій, зокрема пересихання річки Євфрат.

Так, згідно з дослідженнями вчених, стародавня річка дійсно почала пересихати, пише Iflscience. Зазначається, що ця важлива річка, від якої залежало виживання стародавніх народів, неодноразово згадується в Біблії, асоціюючись з Едемським садом і Книгою Одкровення.

Євфрат у Книзі Одкровення

У 16-му розділі Книги Одкровення вона відіграє одну з ключових ролей в останні дні людства. Ангели починають виливати сім чаш Божого гніву на Землю, що є однією з останніх подій, які передують фінальній битві між Добром і Злом. Шоста чаша – це відсилання до Євфрату.

"Шостий ангел вилив свою чашу Божого гніву на велику річку Євфрат. Вода висохла...", – йдеться у уривку з розділу.

Що кажуть вчені

Дослідницька група вивчила басейни річок Тигр і Євфрат, включаючи частини Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану, і виявила, що з 2003 по 2009 рік було втрачено 144 млн куб. кілометрів прісної води. Цей обсяг приблизно еквівалентний обсягу Мертвого моря.

З того часу ситуація не покращилася. У звіті Міністерства водних ресурсів Іраку було встановлено, що річка може пересохнути до 2040 року через поєднання кліматичної кризи та неефективного управління водними ресурсами.

Видання зазначило, що хоча це, безумовно, "недобре", з огляду на залежність мешканців регіону від річки, у сучасному світі це далеко не апокаліптично. Але за часів написання Книги Одкровення пересихання річки, безумовно, сприймалося б саме так.

