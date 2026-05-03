Не просто наука: як Хокінг попереджав про кінець людства

Людство має підготувати альтернативний варіант, де зможе жити, окрім планети Земля.

Знаменитий британський фізик Стівен Хокінг попереджав, що у людства мало шансів вижити в довгостроковій перспективі, якщо воно не освоїть інші планети.

"Не думаю, що людство переживе наступні 1000 років, якщо не розселиться в космосі", - попереджав Хокінг і висловлював думку, що існування на одній планеті робить людську цивілізацію дуже вразливою до катастроф, пише Ecoticias.

Загрози, про які попереджав Хокінг

Фізик неодноразово підкреслював, що людство стикається з цілою низкою ризиків:

зміна клімату;

штучний інтелект;

перенаселення;

штучно створені пандемії;

ядерна війна.

За його словами, будь-яка з цих загроз здатна серйозно підірвати цивілізацію протягом найближчої тисячі років.

Кліматична криза посилює побоювання

За даними вчених, глобальне потепління вже досягло приблизно 1,1°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Це призводить до екстремальної спеки, повеней та руйнування екосистем.

Крім того, близько мільйона видів тварин і рослин перебувають під загрозою зникнення в найближчі десятиліття.

Космос – не порятунок, а "страховка"

Хокінг вважав освоєння космосу найважливішою стратегією виживання людства. Однак сучасні вчені заявляють, що в найближчому майбутньому колонії на Місяці або Марсі не замінять Землю. За їхніми словами, бази на цих планетах будуть сильно залежати від поставок і технологій, а умови там залишаться вкрай недружніми до людини.

Тому ключ до виживання людства, який знаходиться у нього в руках, – це збереження Землі.

Видання зазначило, що попередження Хокінга сьогодні сприймається не як сигнал до дії: зниження викидів, розвиток "зеленої" енергетики та захист екосистем залишаються критично важливими.

