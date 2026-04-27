У біблійному місті виявили статую Афіни віком 2000 років (відео)

Археологи виявили величезну мармурову статую богині у давньоримському місті Лаодікея.

Археологи знайшли 2-метрову статую Афіни в театрі Лаодікеї, колись процвітаючого і знаменитого римського міста, яке навіть згадується в Біблії.

Міністр культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой назвав її зразковим твором мистецтва, що вирізняється самобутнім стилем.

Як пише Turkiye Today, статуя богині в плащі та обладунках була знайдена обличчям вниз біля зовнішньої стіни сцени. Хоча у статуї немає голови, її тіло збереглося надзвичайно добре.

Рідкісна майстерність визначає епоху Августа

Стилістичний аналіз вказує на те, що статуя була створена під час правління імператора Августа, яке тривало з 27 р. до н. е. по 14 р. н. е.

Вона відображає перший класичний стиль того періоду, що характеризується натуралістичними складками тканини та майстерною роботою з мармуром. Богиня стоїть на круглому постаменті в тонко витканому пеплосі без рукавів і плащі, обернутому навколо шиї. Цей плащ, або гіламіда, є унікальним типологічним елементом, що підвищує наукову цінність знахідки.

Її груди прикрашає егіда із зображенням голови Медузи та низки детально опрацьованих змій. Оскільки скульптор припускав, що статуя стоятиме між архітектурними колонами, він залишив задню частину твору незавершеною. Цей прийом дозволив художнику зосередитися на деталях у передній частині статуї, які були видні стародавній публіці.

У місті Лаодікеї Афіна мала значення, що виходило за межі її традиційної ролі войовниці. Знайдені на цьому місці написи свідчать про її роль покровительки ткацтва, яке було основною галуззю стародавнього міста.

Театр розповідав стародавні гомерівські історії

Сценічна будівля театру датується II століттям до н. е. і відрізнялася вражаючим триповерховим плануванням.

Кожен рівень мав 16 колон, а простір між ними слугував галереєю для богів. Ці статуї часто зображували сцени з епосів Гомера, такі як подорож Одіссея.

Раніше в Німеччині археологи виявили стародавній римський канал, який понад 2000 років тому виконував роль своєрідної транспортної "магістралі". Як з'ясували вчені, штучний канал побудували приблизно в I столітті нашої ери. Він відрізнявся вражаючими розмірами – близько 15 м завширшки та до 2,5 м у глибину.

Крім того, в Єгипті знайшли ідеально круглий храм, якому 2000 років. Споруда включала мережу водопровідної інфраструктури.

