Скарб, імовірно, був заритий на початку 270-х років.

У Німеччині археологи виявили рідкісний скарб із майже 3000 монет римської епохи за межами стародавніх кордонів Римської імперії та далеко від відомих поселень німецьких племен того часу.

Експерти не знають, як і чому величезний скарб опинився там, пише LiveScience.

Розкопки виявили близько 2940 монет, а також понад 200 тонких срібних фрагментів, прикрашених геометричними візерунками. Вони були поховані в нині зламаному керамічному горщику, захованому між двома каменями.

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"Більшість монет - це так звані антонініани, які були офіційною срібною монетою в Римській імперії в III столітті н.е., але в основному складалися з бронзи з тонким срібним покриттям", - розповів Тімо Ланг, голова відділення Кобленца Державної археології в Рейнланд-Пфальці, який керував розкопками.

Через погане збереження монет наразі ідентифікували лише 100, на більшості з яких зображено портрет римського або галльського імператора на одному боці та інші зображення на звороті, такі як боги Геркулес і Марс.

Зазначається, що найстаріші монети зображують римського імператора Гордіана III (правив з 238 по 244 р. н. е.), а наймолодші - галльського імператора Вікторіна (правив приблизно 269-271 р. н. е.). Археологи не впевнені, що це були за срібні фрагменти, але форма керамічного горщика відповідає традиціям римської кераміки третього століття н. е.

Монети датуються періодом між 241 і 243 рр. н.е. і 269 і 271 рр. н.е., тому скарб, імовірно, був заритий на початку 270-х років, зазначив Ланг.

Відкриття було зроблено недалеко від міста Хершбах у гірському хребті Вестервальд, за 18 кілометрів від Верхньонімецького лімесу, оборонної лінії, що позначала кордон Римської імперії з німецькими народами. Хоча римські монети третього століття часто знаходять у межах кордонів імперії, знайти такий великий скарб за межами колишніх земель імперії надзвичайно рідко, зазначає видання. Ланг пояснив:

"Зазвичай скарби монет за межами Римської імперії складаються з кількох десятків або, можливо, кількох сотень монет".

Він додав, що знає тільки про один скарб з-за меж імперії, у якому було більше монет цього періоду - схованку з монетами, знайдену в Польщі.

Археологи дізналися, що деякі з новознайдених монет були з Риму, але більшість було викарбувано в Кельні, який на той час був частиною Галльської імперії - регіону, що включав сучасну Францію, Бельгію, Іспанію і частини Німеччини та Італії. Вони відокремилися від Римської імперії під час політичної нестабільності приблизно з 260 по 274 рік н. е., пояснив Ланг. Однак регіон, де було виявлено скарб, не був частиною Галльської імперії.

"Існують різні варіанти, як монети потрапили на ворожу територію. Одна з них полягає в тому, що Галльська імперія намагалася підкупити німецьку еліту, щоб вона або не нападала на них, або нападала на Римську імперію. Однак чому монети були заховані в горах Вестервальда, де не було жодних відомих германських поселень, залишається загадкою", - наголошується в матеріалі.

Команда Ленга сподівається проаналізувати срібні фрагменти за допомогою сканера комп'ютерної томографії, щоб у цифровому вигляді реконструювати їхню первісну форму. Археологи також планують співпрацювати з іншими дослідниками для ідентифікації решти монет.

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