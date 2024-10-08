Місце поховання розташоване серед вражаючих руїн та архітектурних чудес.

Археологи розкопали гробницю в турецькому Ізмірі, яка датується третім століттям: у ній зберігалося набагато більше, ніж просто римський гладіатор.

У п'ятому столітті її повторно використали для християнських поховань і дванадцять тіл було поховано поруч із стародавнім бійцем, повідомляє Turkiye Today.

Місце поховання з плином років перетворилося на базиліку з дерев'яним дахом, а потім на купольну церкву під час правління Юстиніана I. Археологи можуть отримати нові відомості про довгу історію стародавнього міста.

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Місце поховання знаходиться серед вражаючих руїн і архітектурних чудес. Доцент Сінан Мімароглу з кафедри історії мистецтв Університету Хатай Мустафи Кемаля "висловив здивування".

На глибині двадцяти сантиметрів під землею було знайдено незвичайне місце поховання. Його команда "знайшла одну гробницю і три схожих на гробниці споруди з 12 людьми всередині".

Зазначається, що після ретельного огляду вони визначили, що ім'я "Євфрат", написане на оригінальній гробниці, належало римському гладіатору. Крім того, вони виявили дванадцять додаткових тіл і три хрести-рельєфи п'ятого століття. Археологи переконані, що ці поховані люди були представниками вищого класу або духовенства.

Вони вважають вкрай малоймовірним, що представники менш багатого класу були б поховані таким скрупульозним чином. Команда поки не знайшла прикладів, які можна було б порівняти з хрестами, що вказує на те, що ці символи стилістично примітні.

Кришка гробниці, мабуть, була додана в сьомому і восьмому століттях, а ремонт нижньої мозаїки був проведений після епохи Юстиніана.

Новини археології

Француз, який ремонтував свій підвал, виявив десятки середньовічних скелетів і 10 саркофагів. Археологи стверджують, що останки, виявлені в південному передмісті Парижа, можуть допомогти краще зрозуміти населення, яке проживало в цьому регіоні в ранньому Середньовіччі та в епоху Античності до цього.

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