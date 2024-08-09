Дослідники припускають, що на місці розкопок у Кордові могло бути стародавнє шахтарське місто з ливарним заводом.

Робітники, які прокладали газопровід у північній Кордові, виявили схованку зі свинцевими злитками римської епохи, що проливає нове світло на торгівлю імперією токсичним металом, яка, на думку деяких, може бути пов'язана з її падінням.

Три трикутні зливки вагою від 24 до 32 кг були знайдені під час робіт на газопроводі Магриб-Європа. Тепер археологи, які аналізують злитки, датовані першим століттям нашої ери, кажуть, що Кордова була головним центром виплавки свинцю в стародавньому західному світі, пише Independent.

Річ у тім, що свинець широко використовувався в Римській імперії. Аристократи використовували кухонний посуд зі свинцю, а також робили водопровідні труби з цього металу. Деякі багаті римляни навіть додавали ацетат свинцю у вино, щоб підсолодити його, мимоволі отруюючи себе нейротоксином. Деякі історики припускають, що саме дуже поширене отруєння свинцем правителів зіграло роль у падінні могутньої Римської імперії.

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Два зі злитків, знайдених у Кордові, мають ідентифікаційну позначку, що вказує на важливість видобутку свинцю в центральному регіоні Сьєрра-Морена в римський період.

Дослідники підозрюють, що трикутна форма злитків, оптимізована для зберігання, а також позначка вказують на те, що вони призначалися для експорту на кораблях. Це означає, що видобуток у північній Кордові призначався не тільки для виробництва свинцю і срібла для місцевого використання, а й для експорту, що робило її ключовим центром середземноморської торгівлі металами.

Аналізуючи склад металу трьох злитків, дослідники визначили, що вони мали спільне походження, яке походить з одного і того ж місця, де їх було виявлено.

Археологи спантеличені тим, що злитки були знайдені в тому самому районі, де їх було вироблено, оскільки більшість металів того часу, які призначалися для експорту, зазвичай знаходять у затонулих у Середземному морі кораблях.

"Ця інформація показує, що в давнину північні райони Кордови могли похвалитися великими металургійними мережами, що мали велике комерційне та економічне значення в Середземномор'ї", - сказав Антоніо Монтерросо Чека, співавтор дослідження.

Результати також свідчать про те, що металурги в Стародавньому Римі, ймовірно, мали вищий рівень індустріалізації, майстерності та знань у галузі виробництва металів, ніж вважалося раніше.

Дослідники припускають, що на місці розкопок у Кордові могло розташовуватися стародавнє шахтарське місто з ливарним заводом, переробним цехом і, можливо, фортецею, додаючи, що "все це ще належить вивчити".

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