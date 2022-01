Існує версія, що на судні стався бунт – і члени екіпажу просто його втопили, прихопивши вантаж.

Мисливці за кораблетрощами знайшли уламки потонулого 350 років тому судна у Великих озерах (США), якого називають "кораблем-примарою" та "проклятим" кораблем.

Про це повідомляє Daily Express.

Судно "Грифон" збудував француз Рене-Робер Кавальє, щоби дістатися торгових шляхів Китаю і Японії. Проте, доправляючи цінне хутро, судно зникло. Місцеві почали подейкувати, що корабель прокляв шаман з корінного племені ірокезів.

Уламки судна знайшли ще у 2018 році, тоді дослідники ще не знали про його історичну роль. Тільки в 2021-му пара американців встановила справжню цінність артефакту, докладно розповівши про це в книжці "Le Griffon and the Huron Islands — 1679: Our Story of Explorations and Discovery".

Точну причину кораблетрощі вони не називають. Припускають, що, імовірно, корабель потонув унаслідок сильного шторму.

Існує версія, що на судні стався бунт – і члени екіпажу просто його втопили, прихопивши вантаж. Це заперечують дані дослідження, оскільки в уламках не знайшли слідів пожежі.

За чутками, ірокезький шаман напередодні поїздки пророкував морякам загибель.

