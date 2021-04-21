Хакери вже опублікували креслення імовірно нового ноутбука.

Російське хакерське угруповання REvil (відоме також як Sodinokibi) викрало дані тайванської компанії Quanta. Це один з ключових підрядників компанії Apple, який виробляє переважно ноутбуки MacBook.

Читайте такожApple провела презентацію своїх нових продуктів (відео)

Як повідомляє South China Morning Post, на своїх майданчиках в даркнеті хакери стверджують, що викрали креслення з серверів Quanta, але компанія не виявила інтересу з приводу оплати викупу за викрадені дані.

У Quanta підтвердили факт хакерської атаки, але не уточнили, які дані були вкрадені і в якому обсязі. Стверджується, що фахівці компанії працюють з правоохоронцями та зовнішніми експертами у зв'язку з кібератаками на «невелику кількість серверів Quanta». Підкреслюється, що це не вплинуло на бізнес-діяльність компанії.

Тим часом хакери вже опублікували креслення імовірно нового ноутбука - 15 зображень, що детально описують компонування нового пристрою. Розробка зовсім нова, датована березнем 2021 року.

Зараз REvil намагається натиснути на Apple, погрожуючи злити в мережу ще більше даних. Хакери вимагають за вкрадену інформацію викуп в 50 мільйонів доларів, який повинен бути сплачений до 1 травня.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров