Підземному комплексу гробниць може бути понад 1500 років.

У Сирії під час розчищення уламків зруйнованого будинку будівельники натрапили на сюрприз - залишки підземного візантійського комплексу гробниць, якому може бути понад 1500 років.

Відкриття було зроблено в місті Маарат-ен-Нуман у провінції Ідліб, яке стратегічно розташоване на шляху між містами Алеппо і Дамаск, пише Independent.

Зазначається, що спочатку місцеві знайшли кам'яні отвори, що вказують на наявність стародавніх поховань. Жителі повідомили про це управління старожитностей, яке направило спеціалізовану групу для огляду місця.

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Фахівці виявили, що поруч зі зруйнованою будівлею є яма, яка веде до отворів двох похоронних камер, у кожній з яких розташовано шість кам'яних гробниць. На вершині однієї кам'яної колони вигравірувано знак хреста.

"Судячи з наявності хреста, а також знайдених глиняних виробів і скляних осколків, ця гробниця датується візантійською епохою", - сказав Хасан аль-Ісмаїл, директор зі старожитностей в Ідлібі.

Він зазначив, що відкриття доповнює дуже багату колекцію археологічних пам'яток у цьому районі. За його словами, в Ідлібі "знаходиться третина пам'яток Сирії, зокрема 800 археологічних пам'яток на додаток до стародавнього міста".

Візантійська епоха

Візантійська імперія, яка виникла в IV столітті нашої ери, була продовженням Римської імперії зі столицею в Константинополі - нинішньому Стамбулі, і християнством як офіційною релігією.

Занедбані поселення візантійської епохи, звані Мертвими містами, розташовані на північному заході Сирії, їхні вапнякові руїни містять залишки кам'яних будинків, базилік, гробниць і колонадних вулиць.

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