На острові Скокем в протоці між Уельсом і Ірландією вчені виявили в купі грунту, викинутого кроликами з нори, кам'яні знаряддя епохи мезоліту і фрагменти кераміки бронзового століття.

На острові в кельтському морі валлійські кролики зробили значуще археологічне відкриття.

Про це повідомляє The Guardian.

На острові Скокем в протоці між Уельсом і Ірландією вчені виявили кам'яні знаряддя епохи мезоліту і фрагменти кераміки бронзового століття. Їх виявили в купі грунту, викинутого кроликами з нори.

Неподалік від свого будинку вчені Річард Браун і Жизель Ігл, які постійно живуть на острові, помітили два предмети біля кролячої нори. Один з них виявився кам'яним знаряддям епохи мезоліту, яке 9 тисяч років тому мисливці використовували для обробки шкури тюленів. Другий артефакт - це осколок урни бронзового століття віком близько 3750 років.

Ці знахідки доводять, що острів був заселений ще за часів епохи мезоліту.

На наступний день Браун та Ігл знайшли поруч із тією ж кролячою норою великі шматки грубого глиняного посуду: великий фрагмент горщика, прикрашений лініями у верхній частині.

Після скасування карантинних обмежень Браун і Ігл планують почати масштабні розкопки.

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Автор: Олег Давигора