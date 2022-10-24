25 жовтня над Європою можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення.

25 жовтня на території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення.

Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич.

За його словами, максимальна фаза припаде на час 13:28-13:50 залежно від регіону. Сонячний диск буде закритий на 47-65%. Яка ж погода буде в Україні 25 жовтня і чи зможуть українці поспостерігати за цим рідкісним явищем?

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Погода на 25 жовтня

За даними Погода УНІАН, 25 жовтня на території України очікується досить хмарна погода з опадами. Так, на заході країни переважатиме невелика хмарність і повсюдно очікуються опади. У Хмельницькій області небо буде повністю затягнуте хмарами.

Жителів північних областей також чекає похмура дощова погода і суцільна хмарність. Лише на Сумщині вірогідні прояснення.

У центральних областях, на жаль, теж очікується похмура погода. Прояснення вірогідні тільки в Полтавській і місцями в Дніпропетровській областях.

На сході України буде переважно невелика хмарність, на Харківщині - хмарно з проясненнями.

У жителів півдня найбільше шансів побачити сонячне затемнення 25 жовтня. Тут очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Лише в Миколаївській області буде похмуро.

Довідка УНІАН. Сонячне затемнення - явище, під час якого Місяць закриває повністю або частково Сонце від спостерігача на Землі. Сонячне затемнення відбувається тільки в молодика, коли сторона Місяця, що звернена до Землі, не освітлена, і сам Місяць не видно.

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