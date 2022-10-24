25 жовтня на території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення.
Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич.
За його словами, максимальна фаза припаде на час 13:28-13:50 залежно від регіону. Сонячний диск буде закритий на 47-65%. Яка ж погода буде в Україні 25 жовтня і чи зможуть українці поспостерігати за цим рідкісним явищем?
Погода на 25 жовтня
За даними Погода УНІАН, 25 жовтня на території України очікується досить хмарна погода з опадами. Так, на заході країни переважатиме невелика хмарність і повсюдно очікуються опади. У Хмельницькій області небо буде повністю затягнуте хмарами.
Жителів північних областей також чекає похмура дощова погода і суцільна хмарність. Лише на Сумщині вірогідні прояснення.
У центральних областях, на жаль, теж очікується похмура погода. Прояснення вірогідні тільки в Полтавській і місцями в Дніпропетровській областях.
На сході України буде переважно невелика хмарність, на Харківщині - хмарно з проясненнями.
У жителів півдня найбільше шансів побачити сонячне затемнення 25 жовтня. Тут очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Лише в Миколаївській області буде похмуро.
Довідка УНІАН. Сонячне затемнення - явище, під час якого Місяць закриває повністю або частково Сонце від спостерігача на Землі. Сонячне затемнення відбувається тільки в молодика, коли сторона Місяця, що звернена до Землі, не освітлена, і сам Місяць не видно.