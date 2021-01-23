Ухвалити таке рішення керівництво компанії змусили несприятливі погодні умови.

Американська компанія SpaceX відмовилася від початкових планів та перенесла запланований на 23 січня запуск ракети-носія Falcon 9 зі 143 супутниками.

Читайте такожІлон Маск оголосив конкурс на $100 мільйонів за винахідПро це повідомили в ході трансляції, що проводилася на сайті компанії.

Ухвалити таке рішення керівництво SpaceX змусили несприятливі погодні умови.

Диспетчер уточнив, що запуск переноситься на добу. За його даними, сприятливі умови можна очікувати вже у неділю.

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Автор: УНІАН