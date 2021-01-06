Новий стан речовини поки отримав назву "рідке скло".

Вчені з Констанцського університету в Німеччині заявили про відкриття нового стану матерії - рідкого скла.

Про це повідомляє НВ.

Як повідомляється, атоми цієї речовини демонструють дивну поведінку, яку хіміки спостерігали вперше.

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Нещодавно хіміки з Констанцського університету в Німеччині підтвердили, що атоми скла можна змусити рухатися, відкривши тим самим новий стан речовини, яку поки називають «рідке скло».

Згідно з результатами нового дослідження, суміші деяких твердих частинок в рідинах можуть рухатися, утворюючи стан рідкого скла. Вчені підтвердили, що проаналізовані ними частинки речовини при більш високих концентраціях блокують одну одну від обертання, але все ж можуть рухатися. Що неприпустимо для атомів звичайного скла.

«При певних густинах частинок орієнтаційний рух застигав, в той час, як поступальний рух зберігався, що призводило до утворення склоподібних станів, в яких частинки згрупувалися в локальні структури з аналогічною орієнтацією», — пояснив провідний автор дослідження Андреас Зумбуш.

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Автор: УНІАН