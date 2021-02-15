Поява Стоунхенджу, можливо, пов'язана з міграцією неолітичного населення, яке принесло каміння з собою на нову територію.

Британські археологи знайшли в Уельсі майданчик, на якому збереглися сліди кам'яної споруди, що за обрисами та розмірами збігається з англійським Стоунхенджем.

Про це пише N+1 з посиланням на статтю, опубліковану в журналі Antiquity.

Дослідивши залишки мегалітичної споруди Ваун Маун на пагорбах Преселі в Уельсі, археологи припустили, що поява Стоунхенджу, можливо, пов'язана з міграцією неолітичного населення з південного заходу сучасного Уельсу на рівнину Солсбері та перенесенням культових центрів на нове місце. Принаймні, знайдена споруда могла стати джерелом частини каменів для раннього Стоунхенджу.

Перші кам'яні елементи, так звані сині камені, з'явилися в комплексі Стоунхенджу близько 3 000 року до нашої ери. У Стоунхенджі вони були встановлені в поглибленнях, відомих як лунки Обрі, і показували місця, де поховані кремовані людські останки.

Читайте такожАрхеологи дізналися про існування каменю з Стоунхенджу, зниклого 60 років тому (фото)Дослідження ізотопів стронцію в останках та ізотопів вуглецю і кисню у фрагментах деревного вугілля з цих поховань показало, що деякі поховані тут люди провели свої останні роки життя в Уельсі й навіть були там кремовані. У Стоунхендж, за 240 км від пагорбів Преселі, їх останки могли потрапити вже після кремації.

Усі чотири збережених камені Ваун Маун – різновид щільного, однорідного долериту без світлих включень. Можливо, вони походять з найближчого родовища Керрігмархогіон у трьох кілометрах на південний схід. У Стоунхенджі також є три сині камені, які наче походять з кар'єру Керрігмархогіон. Один з них — камінь №62 — відрізняється п'ятикутним поперечним перерізом по лінії дерну. Формою і розмірами він схожий з п'ятикутним відбитком у Ваун Маун.

Археологи припустили, що до установки в комплексі Стоунхенджу камінь 62 побував у складі валлійської споруди. Цього не можна виключити й для двох інших монолітів Стоунхенджу того ж різновиду, розміри яких можна порівняти з розмірами збережених каменів Ваун Маун.

Вчені припустили, що на рубежі IV-III тисячоліть до нашої ери культовий комплекс Ваун Маун демонтували, а моноліти з нього перемістили на місце будівництва Стоунхенджу і, можливо, інших святилищ рівнини Солсбері. Однак новий культовий центр точно містив залишки одразу кількох мегалітичних споруд.

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Автор: УНІАН