Система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

Компанія Ілона Маска SpaceX впоралася з російською кібератакою на систему Starlink.

Це підтвердив директор відділу радіоелектронної боротьби Пентагону Дейв Тремпер, цитує Breaking Defence.

Раніше про атаку з боку Росії відразу після відправки систем супутникового інтернет-зв'язку в Україну заявив Ілон Маск. Американський підприємець розповів, що РФ годинами блокувала термінали Starlink в країні.

Після оновлення програмного забезпечення Starlink працював нормально: система "витримала всі спроби злому і глушіння" в Україні.

Тремпер зазначив, що РЕБ-підрозділам Міноборони варто брати приклад з того, як SpaceX відбила атаки росіян.

Наступного дня після повідомлень про кібератаки Росії в Starlink додали рядок коду.

"З точки зору технолога РЕБ, це фантастика. І те, як вони це зробили, викликає у мене сльози. Те, як Starlink змогли оновити під час появи загрози, нам потрібно мати таку можливість. Ми повинні змінити нашу електромагнітну позицію, щоб отримати можливість дуже динамічно змінювати те, що ми намагаємося зробити, не втрачаючи при цьому можливостей", - зазначив він.

Starlink - проект американської SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку і запусків великої їх кількості в космос.

Система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

Системи Starlink були поставлені в Україну в перших числах повномасштабного нападу Росії. Зараз проект Маска забезпечує стабільний і безперебійний зв'язок для ЗСУ.

Використання Starlink в Україні обмежене через те, що воно може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових.

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