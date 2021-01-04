Проблема торкнулася насамперед користувачів України, Білорусі та Росії.

У роботі месенджера Telegram знову стався масштабний збій

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Зокрема, збій стався в Україні, Білорусі та Росії.

Українські користувачі з Києва, Харкова, Одеси скаржаться, що близько 10 хвилин не могли під'єднатися до Telegram. Також є проблеми з входом в акаунти в інших містах світу.

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Проблеми з Youtube і Google

14 грудня не працювали YouTube, Gmail, Документи Google та інші сервіси, що вимагають авторизації в Google. Компанія пояснювала збій проблемами в системі аутентифікації.

16 грудня в роботі поштового сервісу Gmail від Google стався новий збій. За повідомленням компанії, проблема з сервісом була зафіксована о 23:29 за Києвом і торкнулася значної кількості користувачів. Однак до 01:51 компанія заявила, що проблема вирішена.

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Автор: Денис Прядко