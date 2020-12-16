Новий збій Google стався через два дні після масової помилки в сервісах компанії.

У роботі поштового сервісу Gmail від Google стався збій. За повідомленням компанії, проблема з сервісом була зафіксована о 23:29 за Києвом і торкнулася значної кількості користувачів. Однак до 01:51 компанія заявила, що проблема вирішена.

Читайте такожGoogle назвавши причину глобального збою у роботі сервісів"Користувачі можуть увійти в Gmail, але стикаються з повідомленнями про помилку, високими затримками і/або іншою несподіваною поведінкою»,— описала Google суть проблеми. Користувачі сервісу Downdetector також повідомили про збої. Пік повідомлень про помилки припав на 12:11.

Сервіси Google Cloud, за повідомленням компанії, працюють нормально. При цьому на сторінці моніторингу зазначено, що компанія «розслідує можливу проблему з хмарними обчисленнями», передає kommersant.

Масштабний збій Google

Новий збій Google стався через два дні після масової помилки в сервісах компанії. 14 грудня не працювали YouTube, Gmail, Документи Google та інші сервіси, що вимагають авторизації в Google. Компанія пояснювала збій проблемами в системі аутентифікації.

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Автор: УНІАН