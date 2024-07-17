Є дивний тип космічних каменів, який астрономи почали ідентифікувати лише нещодавно: темні комети, які поводяться як астероїди, так і комети.

Нове дослідження припускає, що загадкові, майже невидимі об'єкти, відомі як "темні комети", можуть становити більшу загрозу для Землі, ніж думали вчені.

Ці маленькі об'єкти, що швидко обертаються, бродять поблизу Землі, імовірно, після міграції з більш віддалених куточків Сонячної системи. Вони можуть бути джерелом води та інших летючих елементів, а також потужним джерелом небезпеки, пише Live Science.

Зазвичай комети сильно відрізняються від астероїдів. Комети приходять із найдальшої області Сонячної системи, де температура досить низька, щоб дозволити молекулам, таким як вода, замерзнути. Хоча комети зазвичай мають стабільні орбіти, іноді їх можуть порушувати гравітаційні взаємодії з планетами-гігантами, змушуючи деякі крижані камені рухатися по спіралі у внутрішню частину Сонячної системи. Коли вони це роблять, сонячне тепло змушує їх розпадатися - процес, який також дає кометам характерні хвости.

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Астероїди, з іншого боку, зазвичай живуть у внутрішній частині Сонячної системи, зазвичай між Марсом і Юпітером. Вони набагато більш кам'янисті, ніж їхні кометні побратими, і тому можуть набагато довше вижити при яскравому сонячному світлі. Але вони теж час від часу потрапляють на нестабільні орбіти, які наближають їх до Землі в небезпечній близькості.

Але є дивний третій тип космічних каменів, який астрономи почали ідентифікувати лише нещодавно: темні комети, які поводяться як астероїди, так і комети. Тепер у статті, прийнятій до публікації в журналі "Ікар", група астрономів спробувала визначити загадкове походження темних комет.

Темні комети невеликі - всього десятки кілометрів у поперечнику. Вони не демонструють видимого виділення газів або випаровування летючих елементів, таких як вода. Але вони також не рухаються по ідеальних орбітах. Замість цього вони демонструють свідчення "негравітаційного" прискорення, маючи на увазі, що існують якісь інші сили, здатні м'яко підштовхувати їхні орбіти.

Усі невеликі об'єкти в Сонячній системі, включно з астероїдами, мають деяке негравітаційне прискорення, але астрономи зазвичай можуть визначити причину. Наприклад, астероїди нагріваються Сонцем нерівномірно, що спричиняє невеликий, але вимірний зсув їхніх орбіт.

Дослідники виявили, що негравітаційне прискорення темних комет несумісне з нерівномірним нагріванням, тому має бути інше джерело прискорення. Команда вважає, що темні комети дійсно виділяють газ, що може спричинити власне негравітаційне прискорення, але на невиявному рівні.

Темні комети також дуже швидко обертаються, а це означає, що у них має бути достатньо внутрішньої сили, щоб не розірватися на частини. На підставі цього дослідники дійшли висновку, що темні комети мають склад, аналогічний астероїдам, і, ймовірно, є результатом фрагментації більшого об'єкта.

Ґрунтуючись на цих доказах, дослідники підозрюють, що темні комети, ймовірно, виникають у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером і збиваються зі своїх орбіт через гравітаційну взаємодію із Сатурном. Таким чином, темні комети, найімовірніше, є астероїдами, але з дивним смаком: це астероїди, навантажені незвично великою кількістю легких молекул, таких як вода, які можуть випаровуватися, коли об'єкти входять у внутрішню частину Сонячної системи. Таким чином, дослідники припускають, що темні комети можуть бути можливими кандидатами на те, як рано Земля отримала воду.

Тим часом нестабільні орбіти темних комет і їхнє малоймовірне поєднання властивостей роблять їх особливо небезпечними навколоземними об'єктами. Вони маленькі, швидкі і їх важко виявити. Найголовніше, що вони поводяться не так, як їхні більш знайомі родичі астероїди і комети, що робить їх непередбачуваними, виявили дослідники.

Щоб допомогти захистити Землю від можливих загроз, нам потрібно буде більш детально вивчити популяції-ізгої, такі як темні комети, щоб краще виявляти їх і прогнозувати їхній майбутній рух.

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