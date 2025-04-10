Маск планує відправити гуманоїдних роботів Optimus на Марс: що відомо

Йдеться про застосування роботів у космосі, як автономних дослідників, хоча науковці поки скептичні щодо цієї ідеї.

Ілон Маск хоче відправити роботів Tesla Optimus на Марс. Гуманоїдні роботи вирушать на Червону планету разом із місією SpaceX наприкінці 2026 року, пише Newsweek.

"Сподіваюся, Starship відправиться на Марс наприкінці наступного року з роботами-дослідниками Optimus!" - заявив Маск.

Спочатку Optimus презентували в жовтні 2024 року як роботів-помічників у побуті. Тоді Маск пообіцяв:

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"Він зробить усе, що забажаєте... бути вашим другом, подавати напої, вигулювати собаку, косити газон, купувати продукти. Усе, що ви придумаєте, воно зробить".

Нині ж йдеться про застосування роботів у космосі, як автономних дослідників. Маск неодноразово заявляв про прагнення колонізувати Марс. У вересні він писав: "Інтенсивність польотів зростатиме в геометричній прогресії з метою побудови самодостатнього міста приблизно через 20 років".

Однак багато експертів ставляться до ідеї обережно. Деррік Піттс із Інституту Франкліна зазначив:

"Чи може це статися цього десятиліття? Може, але з великим ризиком. Але якщо ви дасте мені три десятиліття, я побачу, як ризик може впасти до прийнятного рівня".

Кріс Імпі, професор астрономії з Арізони, також скептичний:

"Поки Трамп на посаді, це просто неможливо... Мають бути десятки демонстрацій і тестів Starship, перш ніж відправляти людей".

Наразі в календарях NASA і SpaceX немає підтверджених запусків на Марс у 2026 році. Якщо така місія з’явиться, повідомлення про підготовку очікуються не раніше кінця 2025-го.

Tesla - останні новини

3 жовтня стало відомо, що американська автомобільна компанія Tesla зняла з продажу свій найдешевший електромобіль - компактний седан Model 3 Standard Range за ціною в 38 990 доларів.

У серпні повідомлялося, що компанія Tesla планувала найняти десятки тренерів для навчання своїх людиноподібних роботів Optimus. Крім самих тренувань, "тренери роботів" аналізуватимуть зібрану інформацію і готуватимуть звіти.

Tesla Optimus: що ще відомо про робота Ілона Маска

Згідно із задумом розробників, Optimus покликаний замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в маркетах та інших повсякденних турботах. При цьому Маск запевняє, що робот не націлений відбирати робочі місця у самих людей.

За оцінками Маска, вартість робота складе до 20 тисяч доларів (близько 740 тис. грн), що в кілька разів менше сучасних аналогів. Коли вони надійдуть у продаж, Маск говорити поки не готовий, але зазначає, що в майбутньому робототехнічний напрямок може стати для компанії важливіше автомобільного.

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