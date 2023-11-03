Загадкове фото зробив астронавт на борту Міжнародної космічної станції.

Космічне агентство NASA показало фото з пустелі Сахара, зроблене астронавт з борту Міжнародної космічної станції (МКС) на початку року. На фото можна побачити примарне обличчя, нібито розташоване у скелі. Спершу агентство запропонувало всім охочим спробувати вгадати, що зображено на фото, а потім – розкрило карти.

В NASA розповіли, що об'єкт розташований на дні Тру-о-Натрон (Дун-Орей), вулканічної кальдери шириною близько тисячі метрів. Цей кратер утворився після потужного виверження вулкану сотні тисяч років тому.

"Згори вулканічна яма глибиною 1000 метрів і содове озеро Тру-о-Натрон на півночі Чаду виглядає як примарне обличчя, яке дивиться на вас. … Край "обличчя" частково утворений тінями, які відкидає край кальдери (тип вулканічного кратера – УНІАН). ... "Очі" та "ніс" – це шлакові конуси – круті конічні пагорби навколо жерл вулканів. … Біла область навколо "рота" – це мінеральна кірка з солі, відомої як натрон, що утворюється, коли гаряча джерельна вода накопичується на поверхні та випаровується, а багата мінералами пара піднімається з поверхні геотермально активної області", – розповідають в NASA.

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Загадкові фото NASA

З нагоди Хелловіну Національне космічне агентство США (NASA) опублікувало низку загадкових світлин. Приміром, знімок "космічної руки", утвореної із заряджених частинок, а також світлину з дивними хмарами, що схожі на огидне обличчя.

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