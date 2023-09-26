Супутник Сатурна Пан має незвичну форму, через що дуже схожий на велетенський вареник.

Під час своєї тривалої місії автоматична космічна станція Cassini отримала нові більш якісні знімки "космічного вареника" – природного супутника Сатурна, що має характерну форму. Ці знімки опублікувала прес-служба Національного космічного агентства США (NASA).

"Равіолі, вареник, емпанада... Що ви бачите? Немає неправильних відповідей", – йдеться в анотації до знімку на сторінці NASA в Instagram.

⁣Космічний об’єкт під назвою Пан, що нагадує своїм виглядом вареник, є внутрішнім та найближчим до Сатурна супутником. Він обертається навколо планети через щілину в одному з кілець Сатурна, роблячи повний оберт кожні 13,8 години на висоті 134 000 км.

Відео дня

Два нові зображення Пана, отримані космічним кораблем Cassini, показують вигляд супутника під різними кутами зору із відстані приблизно 24 600 км. Наразі це було максимальне наближення космічного корабля до Пана, завдяки чому вдалося покращити рівень деталізації його поверхні порівняно з попередніми знімками.⁣

Пан був виявлений американським дослідником у 1990 році, коли він детально вивчав зображення, зроблені космічним кораблем "Вояджер-2" ще у 1981 році.

Інші новини дослідження космосу

Як писав УНІАН, нове цікаве спостереження, проведене космічним телескопом Джеймса Вебба (JWST), розкрило подробиці про один із супутників Юпітера, який є головною ціллю в пошуках позаземного життя.

Також ми розповідали, що минулої неділі на Землю були доставлені зразки космічного пилу з астероїда, що можуть дати важливі відповіді на питання про походження життя на Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: