Справді химерні фото космічного явища науковці опублікували з нагоди Хелловіну.

З нагоди Хелловіну Національне космічне агентство США (NASA) опублікувало знімки "космічної руки" – химерного утворення із заряджених частинок, що під магнітним впливом мертвої зірки склалися у форму кістки людської руки.

Звичайно, ця структура насправді не є рукою, але вона дуже схожа на щось потойбічне. За словами науковців, приблизно 1500 років тому у гігантської зірки закінчилося паливо, і вона зруйнувалася сама, розчавивши всі свої протони й електрони разом, утворивши надщільну нейтронну зірку-пульсар.

У 2001 році дослідники рентгенівської обсерваторії NASA Chanda вперше спостерігали пульсар, відомий як PSR B1509-58, і виявили, що вітер його пульсарної туманності нагадує примарну форму скелета людської руки. Тепер найновіший рентгенівський телескоп космічного агентства, Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), спостерігає за туманністю космічного вітру пульсара протягом останніх трьох тижнів.

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"Дані IXPE дають нам першу карту магнітного поля в "руці". Заряджені частинки, що створюють рентгенівське випромінювання, рухаються вздовж магнітного поля, визначаючи основну форму туманності, як це роблять кістки в руці людини", — розповів Роджер Романі, професор фізики Стенфордського університету в Каліфорнії, який керує дослідженням.

Інші незвичайні космічні явища

Як писав УНІАН, під час своєї тривалої місії автоматична космічна станція Cassini отримала нові більш якісні знімки "космічного вареника" – природного супутника Сатурна, що має характерну форму. ⁣Космічний об’єкт під назвою Пан, що нагадує своїм виглядом вареник, є внутрішнім та найближчим до Сатурна супутником.

Також ми розповідали, що місія NASA Juno зафіксувала на поверхні Юпітера дивні хмари, схожі на огидне обличчя. На світлинах видно бурхливі хмари та шторми вздовж лінії, що розділяє денну та нічну сторони планети. Хмари Юпітера на цьому знімку створюють ефект парейдолії, що змушує спостерігача у випадкових візерунках бачити обличчя або інші малюнки.

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