Через майже сім місяців після запуску з поверхні Землі китайський зонд "Тяньвень-1" успішно вийшов на навколомарсову орбіту.
Китай поповнив невелике число країн, які здійснили успішні місії до Марса. Про це повідомило Китайське космічне агентство CNSA, пише DW.
"Тяньвень-1": суть місії
Приблизно до травня станція буде проводити детальну зйомку поверхні Червоної планети для вибору найбільш підходящого місця посадки. Потім посадкова платформа з легким 240-кілограмовим марсоходом відокремиться від орбітального апарату і попрямує до поверхні Марса. Попереднім місцем контакту з грунтом обраний район південної частини рівнини Утопія в східній частині північної півкулі Марса.
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