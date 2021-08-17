Функція стала частиною оновленого Android Accessibility Suite, що вийшов разом з четвертою бета-версією Android 12.

В останньому оновленні додатка Android Accessibility Suite 12.0.0, випущеному разом з четвертою бета-версією Android 12, з'явилася функція, що дозволяє користувачеві керувати своїм пристроєм за допомогою міміки.

Про це розповідається на сайті спільноти мобільних розробників XDA Developers.

Додаток надає набір інструментів для людей з обмеженими можливостями. З оновленням у ньому з'явилася функція управління смартфоном за допомогою самого лише обличчя.

Зараз підтримується встановлення кількох рухів для кількох елементів управління:

відкритий рот,

посмішка,

підняті брови,

погляд вліво,

погляд вправо,

погляд вгору.

Наприклад, можна пов'язати відкритий рот з відкриттям панелі сповіщень або підняття брови з поверненням на головний екран. У майбутньому цей список може поповнитися.

Автори матеріалу зазначають, що оновлена версія Android Accessibility Suite, схоже, не є ексклюзивною для пристроїв з Android 12, оскільки їм вдалося завантажити APK-файл і використовувати нову функцію на пристроях з Android 11. При цьому оновлення з функцією управління мімікою поки недоступне у Google Play.

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Автор: Катерина Комолова