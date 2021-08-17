У додатку поки що є шість жестів: відкритий рот, посмішка, підняті брови, погляд вліво, вправо і вгору / фото xda-developers.com

В останньому оновленні додатка Android Accessibility Suite 12.0.0, випущеному разом з четвертою бета-версією Android 12, з'явилася функція, що дозволяє користувачеві керувати своїм пристроєм за допомогою міміки.

Про це розповідається на сайті спільноти мобільних розробників XDA Developers.

Додаток надає набір інструментів для людей з обмеженими можливостями. З оновленням у ньому з'явилася функція управління смартфоном за допомогою самого лише обличчя.

Зараз підтримується встановлення кількох рухів для кількох елементів управління:

  • відкритий рот,
  • посмішка,
  • підняті брови,
  • погляд вліво,
  • погляд вправо,
  • погляд вгору.

Наприклад, можна пов'язати відкритий рот з відкриттям панелі сповіщень або підняття брови з поверненням на головний екран. У майбутньому цей список може поповнитися.

Автори матеріалу зазначають, що оновлена версія Android Accessibility Suite, схоже, не є ексклюзивною для пристроїв з Android 12, оскільки їм вдалося завантажити APK-файл і використовувати нову функцію на пристроях з Android 11. При цьому оновлення з функцією управління мімікою поки недоступне у Google Play.

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Автор: Катерина Комолова