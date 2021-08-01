24-річний водій електрокару був напідпитку і заснув за кермом просто під час руху.

У Норвегії автопілот Tesla Model S допоміг запобігти можливій автомобільній аварії на дорозі.

Як пише "Голос Америки" з посиланням на місцеву поліцію, 24-річний водій електрокару був напідпитку і заснув за кермом просто під час руху.

Але система автоматичного керування авто виявила, що водій припинив реагувати, після чого дозволила машині залишатись у межах смуги, а згодом загальмувала й увімкнула аварійні сигнали.

Інцидент зафільмували випадкові свідки.

— Austin Tesla Club (@AustinTeslaClub) July 31, 2021

Норвезька поліція повідомила, що ніхто не постраждав, а у водія зафіксували ознаки сп'яніння й тимчасово відібрали посвідчення на право керування.

Як зазначає сайт Teslarati, 8% аварій на дорогах Норвегії стаються за участі п'яних водіїв, а у США в таких ДТП щороку гинуть близько 10 тис. людей.

Читайте такожДвоє людей загинули в аварії з Tesla: за кермом машини нікого не булоЗа даними Tesla, використання їхньої системи автопілота та інших безпекових функцій у кілька разів знижує аварійність на дорогах. Зокрема, в першому кварталі 2021 року компанія-виробник зафіксувала одну аварію на кожні 6,7 млн кілометрів, подоланих на дорозі з використанням системи автопілота.

Попри це, аварії за участі автомобілів Tesla, де використовувався автопілот, все одно трапляються. Як виявляють розслідування, загиблі водії часто не трималися за кермо і прибирали ногу від педалей газу й гальмування, а деяких водіїв поліція арештовувала за те, що під час руху вони сиділи не за кермом, а на задньому сидінні.

Виробник електрокарів зауважує, що функція автопілота не робить транспортний засіб цілком автономним, а отже водій все одно має залишатись уважним і готовим перебрати контроль за автомобіль.

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Автор: Тамара Отовська