За словами матері, вона не помітила, як син оформив покупки, граючи з її iPad.

У США жінка розповіла про те, як її 10-місячний син купив оновлення для її Tesla на 10 837 доларів.

Відео матері про це завірусилося в TikTok.

За словами жінки, хлопчик грав з її iPad на кухні, поки вона готувала вечерю, і випадково оформив покупку оновлень.

Про придбання мати нібито дізналася, тільки перевіривши банківські виписки. При цьому повернути куплене вже неможливо, адже минуло понад 48 годин.

У коментарях, однак, не всі повірили жінці. Чимало користувачів вважають, що вона спеціально обмовила дитину, а також не розуміють, як малюк міг зробити покупку, адже під час списання такої великої суми банк напевно зажадав би пройти додаткові процедури для підтвердження.

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Переклад: Катерина Комолова