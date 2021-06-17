У США жінка розповіла про те, як її 10-місячний син купив оновлення для її Tesla на 10 837 доларів.
Відео матері про це завірусилося в TikTok.
За словами жінки, хлопчик грав з її iPad на кухні, поки вона готувала вечерю, і випадково оформив покупку оновлень.
Про придбання мати нібито дізналася, тільки перевіривши банківські виписки. При цьому повернути куплене вже неможливо, адже минуло понад 48 годин.
@stayfitstaylit
Well our son decided we needed the self driving package we debated on before 🥲😬💀 #tesla#teslaworld#ohno#foryou#fyp♬ Oh No - Kreepa
У коментарях, однак, не всі повірили жінці. Чимало користувачів вважають, що вона спеціально обмовила дитину, а також не розуміють, як малюк міг зробити покупку, адже під час списання такої великої суми банк напевно зажадав би пройти додаткові процедури для підтвердження.
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