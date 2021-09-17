На орбіті космотуристи проведуть всього три дні.

Компанія Ілона Маска SpaceX прозвітувала про те, як почувається екіпаж цивільної місії Inspiration4, відправленої на орбіту Землі.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Twitter.

"Екіпаж здоровий, щасливий і відпочиває з комфортом. Перед тим, як екіпаж відправився відпочивати, він 5,5 раза облетів Землю, завершив перший раунд наукових досліджень і з’їв кілька обідів", – інформує SpaceX.

Ракету Falcon 9 і корабель Crew Dragon запустили з космічного майданчика у Флориді (США) 16 вересня о 3:02 ночі за київським часом.

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Місія Inspiration4: що відомо

Inspiration4 - це пілотована космічна місія, що виконується компанією SpaceX, яка має стати першим орбітальним польотом за участю лише цивільних осіб на борту. Раніше космічні туристи підіймалися тільки до суборбітальної висоти або прибували до МКС у супроводі астронавтів.

Запуск місії провели з космодрому Космічного центру Кеннеді за допомогою вже ракети-носія Falcon 9, що вже двічі запускалася.

У складі місії немає жодного професійного астронавта. До неї увійшли помічниця лікаря Хейлі Арсено, співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран ВПС США Крістофер Семброски та педогог Шан Проктор.

Очолює команду засновник і генеральний директор компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман, а Арсено стане першою людиною з протезованою частиною тіла, яка побувала в космосі.

За задумом, чотири члени місії уособлюють чотири цінності: лідерство, надія, щедрість і процвітання. Вони проведуть три дні на орбіті на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащеного для цього унікальним куполом замість стикувального люка.

Проект також має привернути увагу громадськості до дитячої дослідницької лікарні Св. Джуда в Мемфісі, штат Теннессі.

Автор: Яна Ставська