Цей астероїд міг виникнути в поясі астероїдів Арджуни — сукупності навколоземних об’єктів, які мають орбіти, подібні до орбіт нашої планети.

З кінця вересня Земля матиме два Місяці. Новим супутником нашої планети стане невеликий астероїд 2024 PT5.

Як пише Gizmodo, вперше система останнього сповіщення про зіткнення з Землею астероїдів (ATLAS) зафіксувала цей об'єкт 7 серпня. Він рухається по траєкторії, на якій його тимчасово захопить земне тяжіння.

Дослідники іспанського Університету Комплутенсе де Мадрид Калос та Рауль де ла Фуенте Маркос зробили розрахунки, згідно з якими, 2024 PT5 обертатиметься навколо Землі з 29 вересня до 25 листопада. Перш ніж відійти, він пройде лише одну орбіту.

2024 PT5 дуже крихітний - його ширина становить лише 10 метрів, тому не очікуйте побачити його неозброєним оком. Навіть не кожен телескоп зможе його показати, оскільки у кращому випадку астероїд матиме відносно тьмяне значення зоряної величини 22, згідно з EarthSky. Об’єкти стають видимими неозброєним оком при величині 6 або нижче.

У статті в Research Notes of the AAS науковці зазначили, що сценарій подвійного місяця є рідкісним для нашої планети, але не нечуваним. Таке сталося в липні 2006 року, коли навколо Землі близько року висів міні-місяць. Ще один об’єкт обертався навколо планети кілька років, перш ніж у травні 2020 року вирвався з-під впливу земного тяжіння. Час від Часу Земля притягує різні об'єкти, але зазвичай вони тікають, не зробивши й повного оперту навколо планети.

Як написав дует у своїй статті, астероїд міг виникнути в поясі астероїдів Арджуни — сукупності навколоземних об’єктів, які мають орбіти, подібні до орбіт нашої планети.

"Навряд чи цей об’єкт є штучним, оскільки його короткострокова динамічна еволюція дуже нагадує 2022 NX1, ще один астероїд, який став міні-місяцем у 1981 році та знову у 2022 році", – написали де ла Фуенте Маркос.

Астроном-любитель Тоні Данн опублікував симуляцію шляху астероїда на X, який є яскравим. Він знову пролетить повз Землю 9 січня 2025 року. Після цього 2024 PT5 не наблизиться до 2055 року.

Новини з космосу

Сонячна система пережила неймовірно близьке зіткнення з чужою зіркою. Вчені вважають, що цей інцидент, який струсонув наші околиці, міг залишити "шрами".

Дещо раніше зонд NASA знайшов на краю Сонячної системи приховані й несподівані об'єкти. Це може мати наслідки для вивчення процесу формування планет у нашій Сонячній системі.

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