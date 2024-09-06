Це може мати наслідки для вивчення процесу формування планет у нашій Сонячній системі.

Космічний апарат "Нові горизонти", який зараз знаходиться на відстані майже 60 астрономічних одиниць від Сонця, знайшов приховану й невідому до цього частину на краю Сонячної системи.

Зібрані дані та спостереження за допомогою наземного телескопа Subaru дозволили науковцям зробити несподіване відкриття, результати якого були опубліковані у виданні The Planetary Science Journal, пише ScienceAlert. Виявилось, що за орбітою нашого Нептуна починається пояс Койпера - величезне кільцеподібне поле крижаних скель. Тут знаходяться Плутон, Аррокот і незліченна кількість інших дрібних об’єктів у холоді й темряві.

Вони відомі як об’єкти пояса Койпера або KПO, і астрономи щойно виявили ознаки несподіваного зростання їх щільності на відстані від 70 до 90 астрономічних одиниць від Сонця, розділеного великим, практично порожнім місцем між ним і внутрішньою "популяцією" KПO ближче до Сонця. Зазначимо, що 1 астрономічна одиниця дорівнює приблизно 150 млн км, це приблизна відстань від Землі до Сонця.

Відео дня

Майже здається, що існує два пояси Койпера або принаймні два компоненти – те, чого ніхто не очікував знайти.

"Якщо це підтвердиться, це буде велике відкриття. Первинна сонячна туманність була набагато більшою, ніж вважалося раніше, і це може мати наслідки для вивчення процесу формування планет у нашій Сонячній системі", — каже планетолог Фумі Йосіда з Університету наук про здоров’я на виробництві та навколишнього середовища та Технологічного інституту Чіба в Японії.

Вважається , що об’єкти в поясі Койпера залишаються практично незмінними з моменту народження нашої планетарної системи. В його межах діє мінімальний вплив радіації. Фактично КПО - стародавні залишки хмари матеріалу, відомого як сонячна туманність, з якого утворилися наша зірка та планети.

Як додається, космічний корабель New Horizons пролетів повз Плутон ще у 2015 році і з тих пір прямує глибше в Сонячну систему. Щоб підтримати поточне дослідження астрономи тут, на Землі, проводять спостереження за поясом Койпера за допомогою Національної астрономічної обсерваторії японського телескопа Субару на Гаваях.

На сьогоднішній день вони виявили 263 нових KПO, але 11 з цих них розташовані набагато, набагато далі, ніж, як вважали астрономи, закінчився пояс Койпера. Вони виявились поза межами області на понад 70 астрономічних одиниць.

Що нового виявили у космосі

Нещодавно науковці зробили революційне відкриття. Великий вибух міг не бути початком всього сущого, згідно з теорією космології, яка припускає, що Всесвіт може "стрибати" між фазами стиснення та розширення. Ця теорія може мати глибокі наслідки щодо природи космосу та двох його найзагадковіших об'єктів - чорних дір та темної матерії.

Нещодавнє дослідження показує, що темна матерія може складатися з чорних дір, які утворились під час переходу від останнього стиснення до поточної фази розширення, яка відбулася перед Великим вибухом.

Вас також можуть зацікавити новини: