Експерти в Англії схвильовані новим підтвердженням ідеї про те, що культовий англосаксонський шолом міг виникнути за кордоном.

Знаменитий шолом сьомого століття із Саттон Гу в Англії, можливо, був виготовлений у південній Скандинавії, як припускає нова знахідка.

Ідея виникла зі знахідки в Данії бронзового штампа або штампа для обробки металу, на якому зображений воїн верхи на коні. Про це пише Live Science.

Дослідження показують, що дизайн на прямокутному штампі напрочуд схожий на мотиви коня і вершника, відштамповані на металі церемоніального шолома, що його було виявлено 1939 року в англосаксонському похованні на кораблі в Саттон Гу на сході Англії.

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Цікаво, що схожі мотиви було виявлено на шоломах зі Швеції та ювелірних виробах із південної Німеччини, і вчені припустили, що шолом із Саттон-Гу міг бути родинною реліквією або дипломатичним подарунком із цих регіонів.

Останнє відкриття підтверджує, що мотив коня і воїна на коні справді був широко розповсюджений по всій Північній Європі в той час.

"Це безумовно пов'язано з аристократією", - розповів археолог і доісторик Петер Пентц, куратор Національного музею Данії в Копенгагені. Він зазначив, що дворяни тих часів і місць мали їздити в битву на конях.

Зазначається, що штамп був знайдений на данському острові Таасінге приблизно два роки тому серед руїн металургійної майстерні, і тепер його виставлено в музеї.

Шолом Саттон Гу - що про нього відомо

Шолом Саттон Гу являє собою цікаву суміш північноєвропейського і римського стилів. Він був відновлений із сотень фрагментів, знайдених на місці розкопок Саттон Гу, де також було знайдено багато прикрашене похоронне приладдя - зокрема музичні інструменти, ювелірні вироби, столові прилади, зброю і обладунки - з похоронної камери, побудованої на палубі похованого корабля.

Важливо, що шолом і його відмітна маска для обличчя тепер є символами англосаксонської культури, що була заснована в східній Британії в ранній середньовічний період переселенцями з територій, які нині є узбережжями Німеччини та Данії.

Пентц зазначив, що хоча англосаксонські ковалі, безумовно, були здатні виготовити такий шолом, нове відкриття додає сили ідеї про те, що він виник за кордоном. Мотиви коня і воїна на шоломі з Саттон Гу не ідентичні мотивам на штампі, але вони демонструють багато схожості, включно із зображеннями вух, грив, носів і хвостів коней. Науковець додав, що штамп також точно такого самого розміру, як мотиви коня і воїна на коні, відштамповані на металевих панелях шолома із Саттон Гу, який зараз знаходиться в Британському музеї в Лондоні.

Зазначається, що експерти в Англії схвильовані цим новим підтвердженням ідеї про те, що культовий англосаксонський шолом міг виникнути за кордоном. Хелен Джіттос, історик-медієвіст з Оксфордського університету, розповіла:

"Подібність між мотивами на штампі та шоломі посилює відчуття того, наскільки тісно були пов'язані військові еліти цього періоду в північно-західній Європі".

Вона не брала участі у відкритті в Таасінзі, але нещодавно опублікувала статтю, в якій припустила, що шолом та інші знахідки вказують на те, що деякі англосаксонські дворяни билися як найманці за Візантійську імперію.

Археолог Честерського університету Говард Вільямс, який також не брав участі, заявив, що дизайн на штампі є найближчою зі знайдених паралелей до мотивів із зображенням коня і воїна на шоломі із Саттон Гу. Вчений додав:

"Тепер видається ймовірним, що шолом був виготовлений у південній Скандинавії наприкінці шостого або на початку сьомого століття, або що на нього сильно вплинув художній стиль цієї області. Мотиви з Таасінге і Саттон Гу схожі, але не ідентичні, відображаючи популярний дизайн, який використовується на шоломах у всьому регіоні".

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