Юна та Рорі мають проблеми з координацією.

Врятовані під час повномасштабної війни в Україні леви переїхали до заповідника The Big Cat Sanctuary в Ешфорді, графство Кент.

Як пише The Independent, тваринами опікувався Центр порятунку диких тварин українки Наталії Попової. Через її притулок пройшли не лише леви, а й тигри, леопарди, вовки, олені та мавпи. Сотні тварин звідти вдалося відправити на лікування та відновлення в інші країни.

Самець африканського лева Рорі та левиці Амані, Ліра, Ванда і Юна прибули у новий дім з тимчасових притулків у Бельгії. Юна, яка жила у маленькій цегляній клітці і перенесла контузію після падіння уламків ракет, переїхала ще в серпні. Левиць Амані та Ліру, ймовірно, розводили для туристичних фотосесій, а Ванду знайшли сильно виснаженою після життя у квартирі. Рорі зазнав жорстокого поводження в приватному звіринці:

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"Всі ці п'ять левів походять з нелегальної торгівлі домашніми тваринами та дикою природою. Жоден з них не походив із зоопарків".

У травні минулого року керуючий директор заповідника Кемерон Вітнолл оголосив про збір грошей на транспортування, ветеринарну допомогу та будівництво нового будинку для левів. Вдалося зібрати понад 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Вольєри будували з урахуванням індивідуальних потреб кожної тварини. Наприклад, Юна та Рорі мають проблеми з координацією, тому живуть у "м'яких" місцях, де не зможуть впасти з висоти. Сестрам-левицям Амані й Лірі надали можливість лазити по деревах, а грайлива Ванда має водну зону.

У притулку зазначають, що Юна до порятунку ніколи не ходила по траві, але тепер вони спостерігають за її розвитком та успіхами:

"Вона ледве могла ходити. Вона страждала від контузії і струсу мозку. Її стан був настільки важким, що вони навіть збиралися зробити їй евтаназію. Але нам вдалося втрутитися і вивезти її із зони бойових дій".

Порятунок тварин з України

Нагадаємо, наприкінці 2022 року до притулку диких кішок у Сполучених Штатах Америки привезли чотирьох "українських" левенят, які осиротіли майже одразу після народження.

А азійський чорний ведмідь Ямпіль, якого врятували зі зруйнованого війною зоопарку в Україні, переїхав до притулку в Шотландії. Він отримав контузію через розрив снаряду.

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