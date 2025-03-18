Кайдани є одними з найстаріших, коли-небудь знайдених у Середземноморському регіоні.

Два набори залізних кайданів для щиколоток, знайдених на археологічних розкопках у Єгипті, показують "значні людські витрати" золотовидобутку, розпочатого для фінансування військових кампаній Птолемея I.

"Кайдани доповнюють стародавній текст, у якому описуються умови життя шахтарів у Єгипті та згадується присутність військовополонених і звичайних злочинців у шахтах", - повідомила Live Science авторка дослідження Беранжер Редон, археологиня з Лабораторії історії та джерел Стародавнього світу (HiSoMA) у Франції.

Цікаво, що після того, як Олександр Македонський завоював Єгипет, за часів династії Птолемеїв (305-30 рр. до н. е.) було відкрито десятки шахт. Багато з цих шахт містили житло для робітників, але житлові приміщення, як правило, суворо контролювалися й охоронялися. Історичні та археологічні дані свідчать про те, що шахтарями працювали найрізноманітніші люди, включно з найманими робітниками і рабами.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity, Редон докладно описала рідкісну знахідку кайданів у Гоцці, найпівнічнішій золотій копальні Птолемеїв, яку використовували приблизно з 250 до 200 року до н.е. Кайдани є одними з найстаріших, коли-небудь знайдених у Середземноморському регіоні.

Зазначається, що комплекс копальні Гоцци включав село з житловими районами, вулицями і лазнями. Сотні остраків - фрагментів кераміки, використовуваних як "макулатура", - які були знайдені на місці, дали підказки про повсякденну діяльність шахтарів. Деякі отримували заробітну плату за свою роботу, яка включала обробку природної руди ручними шліфувальними каменями. Редон написала:

"Ми думали, що робота шахтарів, мабуть, включала вільних людей, оскільки ми не знайшли гуртожитків, що охороняються, в Гоцці. Навпаки, гуртожитки в інших давньоєгипетських рудниках "охоронялися сторожкою біля вузьких входів".

Важливо, що виявлення двох наборів кайданів, призначених для обмеження пересування шахтарів, які працюють на поверхні, засвідчило, що в Гоцці принаймні деяка кількість примусової праці застосовувалася.

Один набір кайданів складався із семи кілець для щиколоток і двох ланок, а інший включав чотири ланки і два фрагменти кілець для щиколоток. Археологи виявили кайдани разом із великою кількістю викинутого шлаку і безліччю залізних предметів у стародавній складській будівлі в Гоцці.

Цікаво, що кайдани Гоцци дуже схожі на ті, що були знайдені в срібних копальнях Лавріона в Греції, написала Редон у своєму дослідженні, припускаючи, що греки привезли свої технічні знання в галузі гірничої справи до Єгипту за часів Птолемеїв. Добуте єгипетське золото допомогло б фінансувати військові кампанії Птолемея I за рахунок робітників.

"Ці предмети дають нам неспростовний доказ статусу шахтарів, якого у нас не було досі", - зазначила Редон.

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