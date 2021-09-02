Зі схожими проблемами зіткнулися американські та європейські користувачі.

Масштабний збій стався в популярній соціальній мережі Instagram. Проблеми виникли у американських і європейських користувачів, в тому числі українці.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Всього надійшло понад 3,7 тисячі повідомлень від користувачів про проблеми з доступом до соцмережі. У 66% користувачів виникли проблеми із завантаженням програми. Крім того, 21% користувачів не змогли увійти в акаунт, а ще у 13% не працював сайт Instagram.

Також деякі користувачі зіткнулися з проблемами з доступом до соціальної мережі Facebook.

Читайте такожУ роботі пошукової системи Google стався масштабний збірЯк раніше повідомляв УНІАН, у роботі соціальних мереж Facebook і Instagram по всьому світу стався масштабний збій. Тоді найбільше постраждали жителі США і Японії.

Країни Європи збій торкнувся лише частково, найбільше скарг надійшло від жителів Угорщини та Бельгії.

Користувачі Instagram повідомляють, що в додатку перестали працювати особисті повідомлення, а у деяких і зовсім показує просто чорний екран.

У Facebook виникла проблема з переглядом стрічки новин. Також в хроніках користувачів не відображалися останні пости.

Автор: Анастасія Горбачова