Це буде вже 28-а за рахунком Українська антарктична експедиція.

Дослідницький криголам "Ноосфера" 27 березня 2023 року з командою 28-ї Української антарктичної експедиції на борту прибув до полярної станції "Академік Вернадський".

Як доповів капітан судна Олександр Гришко, шлях з чилійського порту Пунта-Аренас до станції тривав 5 діб. Криголам йшов через найбурхливішу в світі протоку Дрейка, але цього разу вона була прихильною до екіпажу та пасажирів "Ноосфери", йдеться в повідомленні полярників у Facebook.

Найближчими днями на станції "Академік Вернадський" триватимуть дві важливі місії:

Відео дня

розвантаження судна, адже на ньому приїхав величезний запас їжі, різноманітних речей та пального на цілий рік. Оскільки рельєф дна не дозволяє криголаму пришвартуватися біля острова, то всі вантажі перевозитимуть на невеликих човнах;

перезмінка річних експедицій. Вчені та фахівці з 27-ї УАЕ, які рік працювали на "Вернадському", передаватимуть справи колегам з 28-ї УАЕ.

Після цього відбудеться традиційна передача станції між експедиціями, і зимівники та зимівниці 27-ї експедиції вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік.

Серед їхніх основних завдань буде проведення вимірювань та досліджень за трьома напрямами: геофізика, метеорологія та біологія, а також підтримка життєдіяльності станції.

Українські полярники на станції "Академік Вернадський"

Єдина українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Головне призначення станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді, вона працює постійно і також є метеорологічною та географічною обсерваторією.

Станція була заснована британцями в 1947 році під назвою "Фарадей". У лютому 1996 року вона була передана Україні та перейменована на честь видатного українського вченого, академіка Володимира Вернадського. Перша українська антарктична експедиція, що вирушила на станцію у 1996 році, під час передачі станції сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

27-ма Українська антарктична експедиція зуміла дістатися до станції у середині квітня 2022 року попри початок війни в Україні, щоб змінити там своїх попередників. З 2022 року українських полярників до станції доставляє криголам "Ноосфера".

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