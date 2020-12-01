Поруч з українською розробкою в списку Best Apps of 2020 знаходяться такі додатки, як Microsoft office, Zoom і Sleep Theory.

Додаток Reface по заміні облич на фото, GIF-зображеннях та відео увійшов до списку кращих програм 2020 року за версією Google Play.

Про це розповів інвестор однойменного українського стартапу Сергій Токарєв.

«Менш ніж за рік свого існування Reface встиг зайняти топові позиції в плеймаркетах Сполучених Штатів, Канади, Бразилії, Мексики, Австралії, Франції, Великобританії, Німеччини та багатьох інших країн, – розповідає інвестор, – Загальна кількість завантажень вже перевищила 60 мільйонів і цей показник постійно зростає».

Поруч з українською розробкою в списку Best Apps of 2020 знаходяться такі додатки, як Microsoft office, Zoom і Sleep Theory.

За словами Сергія Токарєва, не менш затребуваним Reface став і серед користувачів IPhone. Ще на початку літа додаток підкорив ринки Азії і Європи, а в кінці серпня став найпопулярнішим в американському AppStore.

«Популярність Reface росла в прогресії. За перші три місяці додаток завантажили мільйон разів, а в жовтні ця цифра зросла до 50 мільйонів, – згадує Токарев, – Сьогодні мільйони користувачів діляться своїми рефейсамі в соціальних мережах».

Серед активних користувачів програми зустрічаються і зірки – свої зображення вже встигли рефейснути (так процес використання програми називають в самій компанії) такі зірки світового рівня, як Дженніфер Лопес, Брітні Спірз, Снуп Дог і багато інших.

Нагадаємо, реліз додатка Reface відбувся в січні 2020 року. Спочатку він мав назву Doublicat. Запуск програми став підсумком багаторічної роботи команди стартапа по вивченню алгоритмів машинного навчання і створенню власної технології по заміні облич з використанням штучного інтелекту. Головний офіс компанії знаходиться в Києві. На сьогоднішній день в Reface працюють більше 100 спеціалістів.

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Автор: УНІАН