Планується, що 95% контактів людини з державою будуть доступні за допомогою електронних послуг.

Влада планує наступного року значне збільшення кількості надання державних послуг за допомогою сервісу "Дія".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія в ефірі програми "Право на владу" у четвер увечері.

"Я не хочу зараз спойлер робити, проте у нас буде великий "Дія-саміт", де розкажуть про те, як ми впродовж наступного року – практично на 95% усі контакти людини з державою стануть за допомогою електронних послуг", – сказав Арахамія.

Застосунок "Дія"

Мобільний застосунок "Дія" — це цифрові документи у твоєму смартфоні. Зокрема, це доступ до 12 цифрових документів і 12 послуг. Серед документів: ID-картка та закордонний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО), а також міжнародний, жовтий та зелений внутрішні COVID-сертифікати. Кількість користувачів застосунку Дія — близько 10 млн.

Портал "Дія" — це єдиний сайт державних послуг. На порталі вже можна отримати онлайн близько 70 державних послуг. Кількість користувачів порталу Дія — близько 10 млн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня в Запорізькій області правоохоронці викрили 21-річного місцевого жителя, який розробив і збував фейкову версію додатку "Дія". За допомогою нього користувачі створювали підроблені копії документів - паспорти, сертифікати вакцинації від COVID-19, водійські посвідчення. Хлопець збував доступ до мобільного додатку через месенджер Telegram за грошову винагороду.

Пізніше віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що розробник фейкової "Дії" до суду проходитиме "перевиховання в ІТ", працюючи над соціальними проектами в Мінцифрі.

Автор: Леся Лещенко