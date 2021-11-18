Влада планує наступного року значне збільшення кількості надання державних послуг за допомогою сервісу "Дія".
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія в ефірі програми "Право на владу" у четвер увечері.
"Я не хочу зараз спойлер робити, проте у нас буде великий "Дія-саміт", де розкажуть про те, як ми впродовж наступного року – практично на 95% усі контакти людини з державою стануть за допомогою електронних послуг", – сказав Арахамія.
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Застосунок "Дія"
Мобільний застосунок "Дія" — це цифрові документи у твоєму смартфоні. Зокрема, це доступ до 12 цифрових документів і 12 послуг. Серед документів: ID-картка та закордонний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО), а також міжнародний, жовтий та зелений внутрішні COVID-сертифікати. Кількість користувачів застосунку Дія — близько 10 млн.
Портал "Дія" — це єдиний сайт державних послуг. На порталі вже можна отримати онлайн близько 70 державних послуг. Кількість користувачів порталу Дія — близько 10 млн.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня в Запорізькій області правоохоронці викрили 21-річного місцевого жителя, який розробив і збував фейкову версію додатку "Дія". За допомогою нього користувачі створювали підроблені копії документів - паспорти, сертифікати вакцинації від COVID-19, водійські посвідчення. Хлопець збував доступ до мобільного додатку через месенджер Telegram за грошову винагороду.
Пізніше віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що розробник фейкової "Дії" до суду проходитиме "перевиховання в ІТ", працюючи над соціальними проектами в Мінцифрі.