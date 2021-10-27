За допомогою фейкового застосунку користувачі створювали підроблені паспорти, сертифікати вакцинації від COVID-19, водійські посвідчення.

У Запорізькій області правоохоронці викрили 20-річного місцевого жителя, який розробив та збував фейкову версію застосунку "Дія".

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, він розробив фейкову версію застосунку "Дія", за допомогою якого користувачі створювали підроблені копії документів – паспорти, сертифікати вакцинації від COVID-19, водійські посвідчення.

В подальшому за грошову винагороду хлопець збував доступ до вищевказаного мобільного додатку через месенджер Telegram.

Під час проведення обшуків за місцем проживання громадянина виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та банківські картки. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За інформацією Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за дизайном фейковий застосунок був ідентичним із державним "Дія". У фейковій програмі, окрім створення подроблених документів, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото.

"Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток для надання правової кваліфікації їхнім діям.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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Автор: Світлана Макринська