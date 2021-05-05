Щоб завершити доклінічні випробовування, необхідна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що необхідно досягнути автономізації виробництва всередині країни, щоб вона могла самостійно забезпечити безумовний базовий безпековий набір громадян.

"Особливо враховуючи той факт, що Україна має необхідний науковий потенціал для розробки власної вакцини від COVID-19, і 3 групи вітчизняних науковців уже розробили прототипи вакцин", – зауважив Данілов, пише "Українська правда".

Читайте такожУ МОЗ запропонували створити власну лабораторію з розроблення вакцин

За словами секретаря РНБО, до базового безпекового набору належить харчування, лікування, технології і правопорядок.

Данілов наголосив, що кризи, на жаль, виникатимуть і надалі. В Україні варто створити механізм нової якості соціальної довіри між громадянином і державою. Це дозволить максимізувати зусилля у подоланні будь-яких викликів.

Водночас країни виграли час, щоб ВООЗ, ООН, Всесвітній банк та інші організації підготувалися до війни з пандемією.

Результатом єдності людства стали проривні наукові результати. До того ж мовиться не лише про подолання пандемії та розробці вакцин. Зокрема, за цей час зробили важливий крок на шляху боротьби з онкологічними захворюваннями.

"Головний урок пандемії – це урок людяності, яка починається з відповідальності", - зазначив Данілов.

Вакцина проти коронавірусу в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко