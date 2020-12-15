Раніше європейський регулятор атакували з метою викрадення даних вакцини Pfizer і BioNTech.

Хакери атакували європейський регулятор з метою викрадення інформації про кандидата на вакцину від COVID-19 Moderna.

Про це повідомляє Reuters.

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Унаслідок кібератаки були викрадені деякі документи, пов’язані з попередніми перемовинами про схвалення розробки.

При цьому в Moderna наголосили, що заявка до регулятора не включає даних з персональною інформацією учасників випробувань.

Раніше регулятор атакували з метою викрадення даних вакцини Pfizer і BioNTech.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо?

1 грудня влада Великої Британії першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки перебувають на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

Тим часом, в Україні МОЗ склало графіки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Яна Ставська