Знайдена давня істота, як встановили палеонтологи, мало здатність до регенерації.

Вчені виявили в Ефіопії давній вид морських істот, які мали здатність до регенерації. Знайдений вид морських лілій назвали на честь президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє науковий журнал Royal Society Open Science.

Знайдену в Ефіопії скам'янілість, вік якої оцінюється приблизно в 150 мільйонів років, передали польським вченим в палеонтологічну лабораторію факультету природничих наук Сілезького університету в Катовіце. Палеонтологи вивчили її та з'ясували, що їм вдалося розпізнати новий древній вид морських істот - морські лілії, ще їх називають пір'яними зірками, які могли регенеруватися. Це є першим задокументованим фактом наявності такої здатності у морських лілій.

Палеонтологи назвали новий вид коматулід на честь президента України Володимира Зеленського — Ausichicrinites zelenskyyi. Як зазначили вчені, вони вирішили дати цим морським ліліям таку назву за мужність і відвагу, які проявив Зеленський у захисті України.

Морські лілії Ausichicrinites zelenskyyi, як встановили палеонтологи, належать до підгрупи голкошкірих. Скам'янілість є серйозною і унікальною знахідкою, адже раніше вчені не знаходили представників голкошкірих Юрського періоду в Африці.

Мало того, скам'янілість добре збереглася, завдяки чому палеонтологи змогли максимально детально її вивчити. Виявилося, у морської істоти було 10 довгих рук з гострими кігтями. Ці кінцівки були схожі на щупальця, ними лілія хапалася за морське дно.

Однак істота, як з'ясували палеонтологи, могло пережити напад - у морської лілії була відірвана одна кінцівка. Але найцікавіше в тому, що вчені виявили ознаки відростання цієї руки. Іншими словами, істота регенерувалася. Це є першим фактом регенерації, який вчені виявили і задокументували у морських лілій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в глибинах Тихого океану виявили гігантське гідротермальне поле.

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