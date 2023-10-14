Астрономи припускають, що це можуть бути наслідки зіткнення двох планет.

Астроном зафіксували в космосі дивне світіння. Припускають, що це може бути результат зіткнення двох планет. Не просто планет, а крижаних гігантів, повідомляє Science Alert.

Передбачається, що уламки зіткнення могли в кінцевому підсумку охолонути і утворити абсолютно нову планету. Якщо спостереження підтвердиться, це надасть дивовижну можливість спостерігати за народженням нового світу в реальному часі і відкрити таємницю того, як формуються планети.

Як повідомляється, у грудні 2021 року астрономи, які спостерігали за непримітною зіркою, схожою на Сонце, побачили, що вона починає мерехтіти. Протягом кількох місяців видиме світло цієї зірки продовжувало змінюватися. Часом він майже зникав, а потім повертався до своєї колишньої яскравості.

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Вчені підрахували, що, щоб випромінювати спостережувану кількість енергії, тіло після удару повинно було бути в багато сотень разів більше землі. Щоб створити таке велике тіло, кожна з планет, що зіткнулися, малаб мати масу в кілька разів більше Землі.

Передбачається, що температура тіла після удару становить приблизно 700°C. Оскільки температура така низька, тіла, що стикаються, не могли повністю складатися з каменю та металу. Саме тому астрономи припускають, що планети, які зіткнулися, були крижаними гігантами, як Уран і Нептун.

Якщо здогадки вчених підтвердяться, це буде перше подібне відкриття в світі.

Нагадаємо, раніше вчені нарешті знайшли пояснення загадковим сигналам з глибокого космосу.

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