Фахівці помітили, що між FRB та землетрусами є схожість.

Загадкові вибухи, що надходять з глибокого космосу, можуть бути результатом "зоряних землетрусів".

Протягом багатьох років науковці спостерігали швидкі радіосплески, або FRB, що надходять з деяких частин космосу. Це дуже інтенсивні і короткі викиди енергії, і хоча їх зафіксовано було багато, дослідники досі не знають, звідки вони і як утворюються.

Тепер же науковці помітили, що між цими FRB і землетрусами є схожість. Вони провели дослідження і припустили, що вибухи можуть бути результатом аналогічної поведінки зірок, відомої як зіркотрус, пише Independent.

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Це лише одне з можливих пояснень незвичайних сплесків, які призвели до припущень, що це може бути що завгодно: від зіткнення нейтронних зірок з чорними дірами до інопланетних технологій. Однак більшість з них дійшли висновку, що принаймні деякі з цих FRB походять від нейтронних зірок, які утворюються, коли зірки-надгіганти перетворюються на неймовірно щільний маленький об'єкт.

У новому дослідженні науковці вивчили дані майже 7 тис. сплесків, взятих з трьох різних джерел, які посилають повторювані FRB, досліджуючи час і енергію, в якій вони виникли. Потім вони також вивчили дані про землетруси та дані про сонячні спалахи та порівняли їх.

"Результати показують помітну схожість між FRB та землетрусів наступним чином: по-перше, ймовірність виникнення афтершоку для однієї події становить 10-50%; по-друге, частота виникнення афтершоків зменшується з часом; по-третє, частота афтершоків завжди постійна, навіть якщо активність FRB-землетрусів істотно змінюється; і по-четверте, немає кореляції між енергіями головного поштовху і його афтершоків", - пояснив професор Томонорі Тотані з Токійського університету.

Отримані результати змусили вчених припустити, що на зовнішній поверхні нейтронних зірок існує тверда кора. Потім ця кора відчуває зоряні землетруси так само, як і поверхня Землі – і ці зіркотруси випускають потужні вибухи енергії, які доходять до нас у вигляді FRB.

"Вивчаючи зоряний струс на далеких надщільних зірках, середовище яких відрізняється від Землі, ми можемо отримати нове уявлення про землетруси", - зазначив Тотані.

Інші дослідження

За найоптимістичнішими прогнозами вчених, планета Земля стане непридатною для життя людства через 250 млн років. Після закінчення цього часу, як стверджують автори дослідження, материки об'єднаються і розташуються в тропічних широтах і біля екватора. А це, разом з глобальним потеплінням, призведе до того, що 96% суші планети стане непридатною для життя будь-яких ссавців.

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