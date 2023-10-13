Відкриття було зроблено після того, як зірка під назвою ASASSN-21qj помітно потьмяніла з часом. Експерти тепер вважають, що це загасання сталося через хмару пилу, що накрила зірку після зіткнення двох планет.

Вибухове зіткнення двох крижаних планет-гігантів було виявлено після того, як астроном-аматор помітив його в публікації в соціальній мережі. Про це пише Sky News.

Спалах світла і шлейфи пилу утворилися після того, як дві екзопланети (планети, що обертаються навколо зірки за межами Сонячної системи) на відстані 1800 світлових років від Землі, зіткнулися навколо зірки, схожої на Сонце.

Потім яскраве теплове післясвічення і хмара пилу перемістилися перед зіркою, навколо якої оберталися планети, і з часом затемнили її. Це була зірка, яка яскраво світилася більш ніж за тисячу днів до оптичного згасання, на яку вказав ентузіаст у соціальних мережах і яку згодом досліджувала група астрономів з усього світу.

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Крива світла зірки показала, що яскравість системи подвоїлася в інфрачервоному діапазоні приблизно за три роки до того, як зірка почала тьмяніти у видимому світлі.

"Чесно кажучи, це спостереження стало для мене повною несподіванкою", - сказав доктор Метью Кенворті з Лейденського університету та один із провідних авторів статті в журналі Nature , де були опубліковані результати. Він додав, що знав, що це "незвичайна подія".

Протягом наступних двох років команда професійних астрономів та астрономів-аматорів інтенсивно вивчала зірку, включаючи зміни її яскравості.

Вона була названа ASASSN-21qj на честь мережі телескопів, які вперше виявили загасання зірки у видимому діапазоні хвиль.

"Наші розрахунки і комп'ютерні моделі показують, що температура і розмір матеріалу, що світиться, а також тривалість світіння відповідають зіткненню двох крижаних гігантських екзопланет", - повідомив співавтор дослідження, доктор Саймон Лок з Брістольського університету.

Що буде далі

Очікується, що хмара пилу почне поширюватися по орбіті залишку, створеного в результаті зіткнення.

За словами доктора Зої Лейнхардт, ще одного співавтора з Брістольського університету, цей залишок, по суті, стає новою планетою, маса матеріалу навколо неї може конденсуватися і утворювати групу супутників, які будуть обертатися навколо неї.

Розсіювання світла від цієї пилової хмари можна було виявити як наземними телескопами, так космічним телескопом Джеймса Вебба.

Дослідження космосу - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені за допомогою суперкомп'ютерного моделювання підтвердили ідею про те, що кільця навколо Сатурна могли виникнути через катастрофічне руйнування двох супутників. Вони могли врізатися один в одного, вивільнивши хмару льоду і каміння. І цей лід врешті-решт опинився на кільцях.

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