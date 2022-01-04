Вчені підкреслюють, що це лише їхнє припущення.

Астрономи Дартмутського коледжу в США припустили, що на Енцеладі, супутнику Сатурна, насправді немає підлідного океану, як вважалося раніше.

Про це повідомляє видання Science News.

Дослідники вважають, що замість нього джерелом шлейфу водяної пари є кишені з талою водою в крижаній оболонці.

Вони припустили, що кишені з талою водою можуть концентрувати солі та інші сполуки, а потім випускати свій вміст в космос у вигляді "гейзера". У цьому випадку аналіз проб води, зібраних за допомогою міжпланетної станції, не дозволить вченим точно визначити її джерело.

Вчені підкреслюють, що це лише можливість, і вони не спростовують наявність підлідного океану і потенційне існування в ньому живих організмів.

Океан на Енцеладі

Космічний апарат Cassini, який пролітав крізь гігантський водяний шлейф, що вивергається з поверхні супутника, виявив відносно високу концентрацію певних молекул, відповідних гідротермальної активності на дні океанів Землі, зокрема, дигідрогену, метану і вуглекислого газу. Така картина узгоджується або з діяльністю живих організмів, або з хімічними процесами, які не відбуваються на Землі.

Як повідомляв УНІАН, космічний телескоп Hubble зробив фото спіральної галактики під назвою NCG 7329.