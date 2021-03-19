Вчені протягом декількох років спостерігали за зміною атмосфери на планеті з кільцями.

Вченим вдалося сфотографувати зміну пір року на Сатурні.

Завдяки знімкам телескопу Hubble, астрономи отримали уявлення про зміни в атмосфері Сатурна в міру переходу від літа в північній півкулі до осені, як показано на цій серії зображень, зроблених у 2018, 2019 і 2020 роках (зліва направо).

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Вчені виявили невелику зміну кольору від року до року. Можливо, це зміна висоти хмар та вітрів.

Дані телескопа Хаббл показують, що з 2018 по 2020 рік екватор Сатурна став на 5-10% яскравішим, а вітри трохи змінилися. У 2018 році швидкість вітру біля екватора становила близько 1600 км/год, а у 2019 і 2020 роках знизилася до 1300 км/год.

Сатурн: цікаві факти про планету

Сатурн - шоста планета, яка обертається на відстані близько 1,4 мільярда кілометрів від Сонця. Для обертання навколо Сонця потрібно близько 29 земних років, в результаті чого кожен сезон на Сатурні триває понад сім земних років.

Подібно до Юпітера, найбільшої планети Сонячної системи, Сатурн є "газовим гігантом", що складається в основному з водню і гелію, хоча глибоко всередині може бути скелясте ядро.

Величезні шторми, деякі розміром з Землю, час від часу прориваються з глибини атмосфери.

Сатурн - друга за величиною планета в Сонячній системі, більш ніж в 9 разів ширше Землі. Сатурн має більш ніж 50 місяців і разючу систему кілець, що складаються в основному з водяного льоду. Два місяці Сатурна, Титан та Енцелад, схоже, мають під своїми крижаними корками океани, які можуть підтримувати життя.

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Автор: Катерина Лиманська