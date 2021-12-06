На фото телескопа Hubble видно характерну структуру спіральних галактик, зокрема, рукави, що закручуються проти годинникової стрілки.

Космічний телескоп Hubble зробив фото спіральної галактики під назвою NCG 7329.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).

Галактика розташована в сузір'ї Тукан (лат. Tucana) на відстані понад 149 млн світлових років (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН). Це сузір'я південної півкулі неба, тож з території України його не видно. У Тукані знаходиться Мала Магелланова Хмара - карликова галактика, один із супутників нашого Чумацького шляху.

Галактику NCG 7329 відкрив англійський астроном Джон Гершель 20 липня 1835 року. Гершель увів у використання в астрономії юліанські дні, запропонував сучасні назви супутників Сатурна у 1847 році.

На фото видно характерну структуру спіральних галактик, зокрема, рукави, що закручуються проти годинникової стрілки.

Утім, цього разу астрономи з Європейської космічної агенції (ESA) вирішили розповісти детальніше не про саму галактику, а про те, як телескоп "Хаббл" робить такі яскраві знімки.

Стандартні камери зазвичай намагаються зібрати якомога більше світла всіх видимих довжин хвиль, які можуть, щоб створити максимально яскраві зображення. Натомість необроблені фото, зібрані Хабблом, завжди монохроматичні, тому що астрономи зазвичай хочуть в будь-який момент захопити дуже конкретні діапазони довжин хвиль світла, щоб зробити найкращі та найточніші наукові дослідження. Щоб контролювати, які довжини хвилі світла збиратимуться, камери Хаббла оснащені різноманітними фільтрами, які дозволяють лише певній довжині хвилі світла досягати датчика світла камери.

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"Як можливі яскраві фото Хаббла, враховуючи, що вихідні зображення з телескопа є монохроматичними? Це досягається шляхом об'єднання кількох різних спостережень за одним і тим же об’єктом, отриманих за допомогою різних фільтрів. Для створення цього зображення галактики NCG 7329 було задіяно чотири фільтри, які охоплюють різні спектральні діапазони, від ультрафіолетового до оптичного та інфрачервоного", - розповіли науковці.

Потім засоби спеціальної обробки зображень й художники приймають обгрунтовані рішення про те, які оптичні кольори найкраще відповідають кожному використаному фільтру, і відповідно розфарбовують зображення. Згодом зображення, зроблені за допомогою різних фільтрів, поєднуються разом, і в підсумку яскравий образ далекої галактики є повним, і в кольорах, які максимально відповідають реальності.

Як повідомляв УНІАН, раніше космічний телескоп Hubble зробив фото "потрійної" галактики SGAS 0033+02, яка розташована в сузір'ї Риби. Ця галактика з'являється на одному фото три рази.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій