Через 450 років високотехнологічні інструменти виявили сюрприз, прихований під твором Тиціана.

Приблизно в 1570 знаменитий художник епохи Відродження Тіціано Вечелліо, відомий як Тіціан, намалював картину, на якій Понтій Пілат представляє Ісуса невидимому натовпу.

А через 450 років високотехнологічні інструменти виявили сюрприз, прихований під твором Тіціана, йдеться у повідомленні Лабораторії з характеристики творів мистецтва ім. Андреаса Піттаса (APAC Labs) Кіпрського інституту.

Ніколас Бакірціс, директор Лабораторії з характеристики мистецтва Андреаса Піттаса Інституту Кіпру, який керував дослідженням прихованого портрета, розповів, що сюрпризом є портрет невідомого чоловіка. Вусатий джентльмен стоїть, тримаючи перо в одній руці, а іншу руку поклав на стіл. Хоча його особистість залишається невідомою, сцена припускає, що він торговець чи банкір у своєму кабінеті, розповів фахівець.

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У повідомленні зазначено, що група вчених та технологів виявила замаскований портрет за допомогою передової цифрової візуалізації та спектроскопії. Спочатку вчені зробили рентгенівський знімок, а потім використали потужний цифровий мікроскоп, щоб розглянути дрібні тріщини, що утворюються на поверхні старих картин, і помітили різні пігменти під композицією.

"Це було схоже на розкриття частин прихованої головоломки. Повна можливість відобразити матеріальність портрета і, нарешті, візуалізувати його була справді захоплюючою подорожжю", - прокоментував Бакірціс.

Для художників часів Тиціана було звичайною справою повторно використовувати полотна. Бакірціс припустив, що прихований портрет так і не потрапив до замовника, який, можливо, помер до того, як його купив. "Навіщо викидати натягнуте полотно і не використовувати його повторно? Є й інші приклади повторно використаних полотен із робіт Тиціана та його студії", - зазначив мистецтвознавець.

Інші новини про картини

Цього тижня дослідники оголосили про виявлення портрета жінки, захованого під портретом чоловіка Пікассо. У 2023 році технології допомогли роздягнути оголену жіночу фігуру, яка була зафарбована впродовж століть, і того ж року технології надали нові відомості про те, як Леонардо да Вінчі написав "Мону Лізу".

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