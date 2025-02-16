Картина Тиціана таїла секрет / The Cyprus Institute's Andreas Pittas Art Characterization Laboratories (APAC Labs)

Приблизно в 1570 знаменитий художник епохи Відродження Тіціано Вечелліо, відомий як Тіціан, намалював картину, на якій Понтій Пілат представляє Ісуса невидимому натовпу.

А через 450 років високотехнологічні інструменти виявили сюрприз, прихований під твором Тіціана, йдеться у повідомленні Лабораторії з характеристики творів мистецтва ім. Андреаса Піттаса (APAC Labs) Кіпрського інституту.

Ніколас Бакірціс, директор Лабораторії з характеристики мистецтва Андреаса Піттаса Інституту Кіпру, який керував дослідженням прихованого портрета, розповів, що сюрпризом є портрет невідомого чоловіка. Вусатий джентльмен стоїть, тримаючи перо в одній руці, а іншу руку поклав на стіл. Хоча його особистість залишається невідомою, сцена припускає, що він торговець чи банкір у своєму кабінеті, розповів фахівець.

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У повідомленні зазначено, що група вчених та технологів виявила замаскований портрет за допомогою передової цифрової візуалізації та спектроскопії. Спочатку вчені зробили рентгенівський знімок, а потім використали потужний цифровий мікроскоп, щоб розглянути дрібні тріщини, що утворюються на поверхні старих картин, і помітили різні пігменти під композицією.

The Cyprus Institute’s Andreas Pittas Art Characterization Laboratories (APAC Labs)

"Це було схоже на розкриття частин прихованої головоломки. Повна можливість відобразити матеріальність портрета і, нарешті, візуалізувати його була справді захоплюючою подорожжю", - прокоментував Бакірціс.

Для художників часів Тиціана було звичайною справою повторно використовувати полотна. Бакірціс припустив, що прихований портрет так і не потрапив до замовника, який, можливо, помер до того, як його купив. "Навіщо викидати натягнуте полотно і не використовувати його повторно? Є й інші приклади повторно використаних полотен із робіт Тиціана та його студії", - зазначив мистецтвознавець.

Інші новини про картини

Цього тижня дослідники оголосили про виявлення портрета жінки, захованого під портретом чоловіка Пікассо. У 2023 році технології допомогли роздягнути оголену жіночу фігуру, яка була зафарбована впродовж століть, і того ж року технології надали нові відомості про те, як Леонардо да Вінчі написав "Мону Лізу".

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