Нова пам'ять має з'явитися на ринку в кінці поточного року.

Компанія Micron почала поставки чіпів пам'яті DDR5 своїм клієнтам. Виробники Jiahe Jinwei, Galax і Netac вже почали передсерійне виробництво і тести модулів.

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Як повідомляє IXBT, Netac навіть встигла провести ряд тестів з системними платами, наданими Asus і MSI, і заявила, що все пройшло добре.

Пам'ять DDR5 має з'явитися на ринку в кінці поточного року, оскільки тоді очікуються процесори Intel Alder Lake з підтримкою такої пам'яті. AMD ймовірно введе підтримку DDR5 в наступному році, з переходом на новий сокет.

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Автор: Дмитро Захаров