Морські свині повернулися до Балтики після будівництва вітропарку – але замовкли назавжди

Вітроелектростанція на Балтійському морі вважалася великим досягненням, поки під водою розгорталася тиха трагедія.

У глибинах Балтійського моря розгортається акустична революція. Вітрові турбіни, що височіють над горизонтом, безперебійно постачають чисту енергію мільйонам людей. Шумний етап будівництва залишився позаду. Усе виглядає як бездоганний тріумф зеленої енергетики – природа й технології в гармонії.

Але далеко під крижаними хвилями спливає тривожна загадка. Найуспішніший у світі проєкт зеленої енергетики раптом занурився в моторошну тишу, пише The Pulse.

Задовго до появи вітрових турбін води Балтійського моря належали морським свиням. Сором’язливі й рідко помітні, вони перетинали ці води з покоління в покоління – полювали й тихо спілкувалися між собою своєю таємною мовою клацань.

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"Зелений" тріумф витіснив корінних мешканців

Потім тут з’явився величезний вітропарк – 72 турбіни, що розкинулися майже на 26 квадратних кілометрів відкритої води. Його проголосили зразком чистої енергетики.

Будівництво принесло з собою звичний хаос. Колишні мешканці цих місць – невловимі морські свині – були витіснені безперервними ударами, і тоді це відмахнулися як від незначного побічного ефекту. Майже ніхто не зупинився, щоб задуматися: що місяці підводних ударів можуть зробити з твариною, життя якої цілком базується на звуці.

Невідомо, для чого вони використовували цю акваторію – для годування, розмноження чи транзиту, – але коли шум припинився, частина морських свиней повернулася.

Виробництво чистої енергії розпочалося у 2003 році, і майбутнє виглядало райдужно. Тріумф зеленої енергетики для всіх, з мінімальними втратами – так?

Присутність, але тиша

Дослідники розуміли, що за такою чутливою популяцією потрібно спостерігати в довгостроковій перспективі. Вони закріпили на морському дні спеціальні акустичні реєстратори для запису характерних ехолокаційних клацань морських свиней.

Але результати виявилися приголомшливими: по всій території вітропарку й на багато кілометрів навколо записи поверталися в повній тиші, повідомляло Товариство охорони морських свиней.

І тиша не минула. Вона тривала довгих десять років. Рік за роком реєстратори слухали – і рік за роком вловлювали лише низький гул турбін і шум моря. Куди зникли всі морські свині?

Дослідники замислилися: можливо, виною всьому є скорочення кормової бази? Але з’ясувалося, що рифи, які виросли навколо основ турбін, процвітають.

Поступово чисельність морських свиней почала відновлюватися – з 11 до 29 % від колишнього рівня. Але щось важливе, як і раніше, залишалося втраченим, повідомляла Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія.

Невидиме потрясіння під хвилями

Вчених спантеличила загадка в даних. Морські свині повернулися в акваторію – але майже повністю перестали видавати звуки. Здавалося, тварини раптом домовилися припинити спілкування. Дослідники перевірили обладнання – раз, потім ще раз. Тиша була справжньою.

Справа була не в кормовій базі. Усе інше життя на рифах процвітало. Залишалося лише одне пояснення – і воно викликало занепокоєння.

Морські свині обрали повне мовчання, аби тільки не змагатися з безперервним низькочастотним гулом турбін. Щоб її почули, морській свині довелося б кричати в стіну шуму, яка ніколи не замовкає, – і вона просто замовкла.

Коли звук – це зір

Для морської свині звук – це зір. Ехолокація, відточена протягом тисячоліть еволюції, допомагає їй орієнтуватися у світі. Її клацання відбиваються від морського дна, від риби, від каменю, що пропливає повз, – і малюють картину всього навколо в темряві.

Змовкнувши, морські свині цього вітропарку фактично осліпли: вони дрейфують по своєму рідному ареалі, не маючи змоги його "прочитати". Уявіть, що ви знаєте кожен куточок свого дому – і раптом одного ранку прокидаєтеся, не бачачи жодного. Ось ціна, сплачена в мовчанні за цей чистий клаптик води.

Це викриває одну з прихованих витрат офшорного вітроенергетичного буму. І страждають не тільки морські свині – підводний шум шкодить і китам.

Це не означає, що чиста енергетика шкідлива для планети. Але вона має реальні наслідки, які стають очевидними через десятиліття. У нашій гонці за порятунок світу за допомогою інженерних чудес нам потрібно навчитися уважніше прислухатися до океанів.

Наші кліматичні рішення не можуть досягатися ціною шкоди тим самим істотам, яких ми прагнемо захистити.

Раніше УНІАН повідомляв, чи допомагають домашні тварини справлятися зі стресом.

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